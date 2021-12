Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 17 décembre

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : À l’entame de la dernière séance de bourse de la semaine, SGX Nifty était en baisse dans le rouge, faisant allusion à un début de transaction stable à négatif.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés nationaux ont mis fin à leur séquence de quatre jours de défaites jeudi alors que les indices de référence se redressaient. S&P BSE Sensex a clôturé 113 points ou 0,20% de plus à 57 901 tandis que NSE Nifty 50 a terminé 27 points ou 0,16% de plus à 17 248. En revanche, les marchés plus larges ont terminé dans le rouge. Au début de la dernière séance de bourse de la semaine, SGX Nifty était en baisse dans le rouge, faisant allusion à un début de transaction de plat à négatif. Les indices mondiaux étaient faibles après le Dow Jones, le S&P 500 et l’indice NASDAQ clôturé avec des pertes. Les marchés boursiers asiatiques ont suivi la chute.

Les actions de RateGain Travel Technologies commenceront à être négociées en bourse aujourd’hui. L’introduction en bourse de Rs 1 335 crore de RateGain Travel a été bien accueillie par les investisseurs plus tôt ce mois-ci, les investisseurs non institutionnels (NII) ayant souscrit à l’émission 42,02 fois. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) avaient souscrit à leur part 8,42 fois tandis que le quota de vente au détail avait été offert 8 fois, portant l’abonnement global à 17,41 fois. Les actions de RateGain commandaient une prime sur le marché gris de 45 Rs chacune jusqu’à hier, contre 100 Rs par action la semaine dernière.

