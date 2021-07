Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 19 juillet

Les indices des pairs mondiaux étaient négatifs après que les indices de Wall Street ont clôturé dans le rouge vendredi. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence nationaux ont atteint de nouveaux sommets historiques la semaine dernière, mais ont terminé la séance de bourse précédente avec un biais négatif. Le S&P BSE Sensex a clôturé à 53 140 points tandis que l’indice Nifty 50 a clôturé à 15 923. La faiblesse pourrait être reportée à la séance de bourse de lundi avec SGX Nifty en baisse de 230 points, faisant allusion à un début négatif pour les actions nationales. Les indices des pairs mondiaux étaient négatifs après que les indices de Wall Street ont clôturé dans le rouge vendredi. Parmi les marchés boursiers asiatiques, Hang Seng, TOPIX, Nikkei 225 et KOSPI ont perdu plus de 1% chacun.

Au milieu de la manne de l’introduction en bourse, les investisseurs continueront de surveiller l’introduction en bourse de Tatva Chintan pharma cette semaine. L’émission publique a été ouverte vendredi et a été sursouscrite en moins de deux heures. Les investisseurs peuvent faire une offre pour l’émission publique dans la fourchette de prix fixe de Rs 1 073 – Rs 1 083 par action dans le lot de 13 actions et multiples par la suite. Jusqu’à présent, ce numéro a été abonné plus de 4 fois. Outre l’introduction en bourse, les investisseurs garderont un œil sur la session de mousson du parlement, qui débute aujourd’hui. Le gouvernement a aligné jusqu’à 26 projets de loi pour examen et adoption au cours de la session qui aura 19 séances se terminant le 13 août. Plus de travaux législatifs, y compris des amendements aux lois pertinentes pour faciliter la privatisation de quelques banques du secteur public et d’un assureur général. pourrait également être sur la table au cours de cette session.

