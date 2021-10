Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 19 octobre

Les indices mondiaux ont été largement positifs, le NASDAQ et le S&P 500 ayant gagné, mais le Dow Jones a glissé. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les taureaux ont gardé le contrôle sur Dalal Street pour la septième séance de bourse consécutive lundi. S&P BSE Sensex a atteint de nouveaux sommets historiques au-dessus de 61 900 avant de s’établir à 61 765. NSE Nifty 50 a franchi 18 500 mais a clôturé la journée en légère baisse à 18 477. Les marchés plus larges ont reflété la hausse tandis que India India VIX a augmenté de 9%. Au début de la deuxième séance de bourse de la semaine, SGX Nifty était confortablement dans le vert avant la cloche d’ouverture, laissant présager un début positif pour la journée. Les indices mondiaux ont été largement positifs, le NASDAQ et le S&P 500 ayant gagné, mais le Dow Jones a glissé. Les bourses asiatiques étaient dans le vert.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré que le gouvernement n’hésiterait pas à déployer un autre plan de relance pour favoriser la reprise économique. L’Inde n’était pas pressée de retirer les mesures de relance de l’ère pandémique et était prête à faire plus, si nécessaire, pour soutenir la reprise économique du pays, a déclaré Sitharaman cité par Bloomberg à New York lors de la dernière étape de sa visite aux États-Unis qui s’est terminée tôt Lundi. Cette décision pourrait propulser le côté de la demande à l’approche de la saison des fêtes. « L’accent mis sur la construction d’infrastructures de santé se poursuivra », de même que les dépenses gouvernementales en dépenses d’investissement et en infrastructures », a déclaré Nirmala Sitharaman.

