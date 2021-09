Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 23 septembre

Les indices mondiaux étaient positifs après le Dow Jones, le S&P 500 et le NASDAQ clôturé sur des gains. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux ont clôturé avec des pertes marginales mercredi alors que les marchés mondiaux anticipaient le résultat de la réunion du FOMC et le retrait de la Fed de son programme d’achat d’obligations. S&P BSE Sensex est actuellement à 58 927 tandis que Nifty 50 est placé à 17 546. Les marchés plus larges ont surperformé les indices de référence mercredi et ont clôturé sur des gains. En entrant dans la session d’expiration hebdomadaire des F&O, SGX Nifty était en hausse de plus de 100 points, laissant présager un début positif pour les actions nationales. Les indices mondiaux étaient positifs après le Dow Jones, le S&P 500 et le NASDAQ, un mouvement reflété par les marchés boursiers asiatiques.

La Réserve fédérale a déclaré qu’elle pourrait commencer à réduire ses achats mensuels d’obligations dès novembre de cette année. Le taux d’intérêt a été maintenu à 0 %, mais la banque centrale américaine a déclaré qu’une hausse des taux pourrait survenir plus tôt que prévu. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que la réduction de son programme d’achat d’obligations pourrait prendre fin à la mi-2022, le FOMC préférant un rythme progressif de réduction. La Fed prévoit maintenant que l’inflation restera légèrement supérieure à son objectif pendant quatre ans. Les projets de PIB pour l’économie américaine ont été ramenés à 5,9% contre 7% auparavant. La déclaration de la Fed a fait grimper les marchés boursiers américains.

