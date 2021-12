Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 24 décembre

À l’entame de la dernière séance de bourse de la semaine, SGX Nifty était en hausse dans le vert, faisant allusion à une poursuite de la dynamique positive sur Dalal Street.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Sensex et Nifty ont continué d’augmenter jeudi. S&P BSE Sensex a gagné 384 points ou 0,68% pour clôturer à 57 315 ​​tandis que NSE Nifty 50 a bondi de 117 points ou 0,69% pour s’établir à 17 072. Les marchés plus larges ont reflété la hausse. À l’entame de la dernière séance de bourse de la semaine, SGX Nifty était en hausse dans le vert, faisant allusion à une poursuite de la dynamique positive sur Dalal Street. Les indices mondiaux ont été largement positifs alors que le Dow Jones, le S&P 500 et le NASDAQ ont clôturé sur des gains. Hang Seng, Nikkei 225, KOSPI et KOSDAQ étaient en hausse dans le vert tandis que Shanghai Composite et TOPIX étaient en baisse avec des pertes.

Les actions de Data Patterns (Inde) seront cotées en bourse aujourd’hui. L’introduction en bourse (offre publique initiale) de Rs 588 crore de la société a été fortement sursouscrite plus tôt ce mois-ci. L’émission publique a été souscrite au total 119,62 fois menée par des Investisseurs Non Institutionnels qui ont souscrit leur part 254 fois le quota. Les acheteurs institutionnels qualifiés ont souscrit 191 fois tandis que la portion de détail a été souscrite 23 fois. Les actions de Data Patterns ont été proposées aux investisseurs dans une fourchette de prix fixe de Rs 555 à 585 par action, dans un lot de 25 actions.

