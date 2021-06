Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 24 juin

A Wall Street, le NASDAQ a terminé sur des gains mercredi, mais le Dow Jones et le S&P 500 ont glissé. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux se sont effondrés mercredi, voyant une fois de plus la faiblesse émerger des sommets. S&P BSE Sensex a clôturé en baisse de 282 points à 52 306 tandis que le NSE Nifty à 50 actions était en baisse de 85 points à 15 686. India VIX, la jauge de volatilité a augmenté et devrait rester élevée jeudi en raison de la session d’expiration mensuelle. SGX Nifty était en hausse avec des gains marginaux, tandis que les indices mondiaux étaient mitigés jeudi matin. A Wall Street, le NASDAQ a terminé sur des gains mercredi, mais le Dow Jones et le S&P 500 ont glissé. Parmi leurs pairs asiatiques, Shanghai Composite, TOPIX et KOSDAQ étaient dans le rouge tandis que d’autres ont gagné.

La rue Dalal devrait être témoin d’une journée mouvementée jeudi. Parallèlement à l’expiration mensuelle, les investisseurs surveilleront également de près la cotation de Sona Comstar et Shyam Metalics. Pour ajouter à cela, Reliance Industries doit tenir sa 44e assemblée générale annuelle aujourd’hui. Alors que l’introduction en bourse de Shyam Metalics a été souscrite 121 fois par les investisseurs, l’offre publique de Sona Comstar a été souscrite 2,28 fois. Pendant ce temps, l’AGA du poids lourd de l’indice RIL a été un événement clé au fil des ans avec l’homme le plus riche d’Inde, Mukesh Ambani, qui devrait révéler ce qu’il prévoit pour son conglomérat pétrole-télécom.

Lire la suite