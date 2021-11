Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 24 novembre

Les indices mondiaux étaient mitigés alors que le Dow Jones et le S&P 500 ont gagné tandis que le NASDAQ a clôturé avec des pertes au cours de la session précédente. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés intérieurs ont récupéré toutes les pertes intra-journalières dans les dernières heures de négociation mardi et ont réussi à clôturer avec des gains. S&P BSE Sensex a ajouté 198 points ou 0,34% pour terminer à 58 664 tandis que le NSE Nifty 50 plus large a bondi de 86,8 points ou 0,50% pour terminer la journée à 17 503. Les marchés plus larges ont surperformé. A l’entrée de la séance de bourse de mercredi, SGX Nifty était confortablement dans le vert, laissant présager une poursuite de l’élan positif d’hier. Les indices mondiaux étaient mitigés alors que le Dow Jones et le S&P 500 ont gagné tandis que le NASDAQ a clôturé avec des pertes au cours de la session précédente. Parmi leurs pairs asiatiques, Shanghai Composite et Hang Seng étaient en hausse avec des gains tandis que Topix, Nikkei 225, KOSPI et KOSDAQ étaient en baisse dans le rouge.

Rakesh Jhunjhunwala a soutenu l’introduction en bourse de Star Health et Allied Insurance Company qui arrivera sur Dalal Street la semaine prochaine. L’introduction en bourse de la compagnie d’assurance consistera en une nouvelle émission de Rs 2 000 crore et une offre de vente (OFS) par les investisseurs existants de 5,83 crore d’actions. L’introduction en bourse sera ouverte aux souscriptions le 30 novembre de la semaine prochaine et se clôturera le 2 décembre. Les investisseurs peuvent enchérir pour l’émission dans une fourchette de prix fixe de Rs 870 à 900 par action. La société est détenue par Safecrop Investments India LLP, WestBridge AIF I et l’investisseur as Rakesh Jhunjhunwala,

