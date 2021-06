Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 25 juin

in

Du jour au lendemain, les indices boursiers de Wall Street ont clôturé sur des gains alors que le NASDAQ, le S&P 500 et le Dow Jones ont augmenté. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux étaient sous le contrôle ferme des haussiers jeudi, terminant confortablement la session d’expiration hebdomadaire dans le vert. Le S&P BSE Sensex a clôturé à 52 699 tandis que l’indice Nifty 50 a clôturé à 15 790. Vendredi matin, SGX Nifty était en hausse avec des gains marginaux, laissant présager un début de séance de bourse plat à positif. Du jour au lendemain, les indices boursiers de Wall Street ont clôturé sur des gains alors que le NASDAQ, le S&P 500 et le Dow Jones ont augmenté. Les pairs asiatiques reflétaient la tendance haussière avec Hang Seng, KOSPI, KOSDAQ, qui se négocient tous avec des gains.

La fenêtre de souscription pour l’offre publique initiale (IPO) d’India Pesticides se clôturera aujourd’hui. Jusqu’à présent, l’émission publique de Rs 800 crore a été souscrite 3,79 fois par les investisseurs. Les investisseurs particuliers ont souscrit à leur quota 5,88 fois tandis que la souscription des acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) est à 2,31 fois la part réservée. Les investisseurs non institutionnels (NII) ont soumissionné pour moins de 100 % de la part réservée. Les investisseurs peuvent faire une offre pour l’émission dans un lot de 50 actions, au prix de Rs 290-296 pièce. « Dans la fourchette de prix la plus élevée de Rs. 296, IPL exige un multiple P/E de 25,3x (par rapport à ses bénéfices pour l’exercice 21 de 11,7 roupies par action), ce qui est supérieur à la moyenne des pairs », a déclaré la société de courtage et de recherche Choice Broking dans une note d’introduction en bourse.

