Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 3 décembre

Les indices actions de Wall Street ont terminé dans le vert tandis que les bourses asiatiques évoluaient dans des directions différentes. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux ont vu les haussiers prendre le relais lors de la session hebdomadaire d’expiration des contrats à terme et des options. S&P BSE Sensex a ajouté 776 points tandis que NSE Nifty 50 a zoomé de 234 points pour clôturer à 17 401. Les deux indices principaux ont ajouté 1,35% chacun. Au début de la dernière séance de bourse de la semaine, SGX Nifty était en baisse dans le rouge, faisant allusion à un début de transaction faible. Les indices mondiaux ont été mitigés pendant les premières heures des échanges. Les indices actions de Wall Street ont terminé dans le vert tandis que les bourses asiatiques évoluaient dans les deux sens. KOSDAQ, TOPIX et Shanghai Composite étaient dans le vert tandis que Hang Seng, Nikkei 225 et KOSPI étaient en baisse dans le rouge.

L’introduction en bourse d’Anand Rathi Wealth a été entièrement souscrite le premier jour de la vente initiale des actions sur Dalal Street. Les investisseurs de détail ont offert 2,45 fois les actions qui leur étaient réservées tandis que le quota des investisseurs non institutionnels (NII) a été offert 1,93 fois. Les QIB sont restés distants le premier jour avec des enchères marginales. La souscription globale pour l’introduction en bourse d’Anand Rathi à la fin du jour 1 était de 1,60 fois. En revanche, Tega Industries entre dans le dernier jour de vente après avoir été souscrit 13,87 fois. L’émission a suscité une forte réaction de la part des investisseurs de détail et des investisseurs non institutionnels qui ont soumissionné pour l’introduction en bourse 17 et 20 fois la partie réservée.

