Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 3 juin

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 devaient ouvrir en territoire positif jeudi, jour d’expiration hebdomadaire. Les contrats à terme astucieux ont augmenté de 77 points ou un demi pour cent à 15 707 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, BSE Sensex a perdu 85 points tandis que Nifty 50 a terminé à plat avec un biais positif à 15 576. Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient dans le vert, le Nikkei japonais gagnant 0,23 pour cent. L’indice Topix a progressé de 0,38% et le Kospi de la Corée du Sud a légèrement augmenté de 0,33%. Dans les échanges au jour le jour à Wall Street, les indices boursiers américains ont terminé légèrement en hausse. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,07 %, le S&P 500 de 0,14 % et le Nasdaq Composite de 0,14 %.

Après des levées de fonds et des remboursements anticipés de dettes records, Reliance Industries Ltd (RIL) dispose désormais d’un bilan solide avec des liquidités élevées qui soutiendront les plans de croissance de ses trois moteurs d’hyper-croissance – la branche télécommunications Jio, les activités de vente au détail et de transformation du pétrole en produits chimiques, la société a déclaré le président et directeur général Mukesh Ambani.

