Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 30 novembre

Les indices des pairs mondiaux étaient mitigés alors que les marchés boursiers asiatiques évoluaient dans les deux sens malgré la hausse de Wall Street. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les taureaux ont tenté de faire un retour lundi alors que les indices de référence clôturaient avec des gains. S&P BSE Sensex a ajouté 153 points pour clôturer à 57 260 tandis que le plus large NSE Nifty 50 a gagné 27 points et a clôturé à 17 053. En entrant dans le commerce de mardi, SGX Nifty était en hausse dans le vert, laissant entrevoir la poursuite d’une certaine dynamique positive. Les indices des pairs mondiaux étaient mitigés alors que les marchés boursiers asiatiques évoluaient dans les deux sens malgré la hausse de Wall Street. Le NASDAQ a gagné 1,88% lors de la dernière séance de bourse tandis que le S&P 500 a bondi de 1,32%.

Les investisseurs garderont un œil sur la liste de Go Fashion (Inde) aujourd’hui ainsi que sur les chiffres du PIB trimestriel qui seront publiés plus tard dans la journée. Les actions de Go Fashion seront cotées aujourd’hui après que l’introduction en bourse a reçu une forte réponse des investisseurs. L’introduction en bourse a été sursouscrite par toutes les catégories d’investisseurs. Les QIBs avaient soumissionné pour l’émission 100 fois la partie réservée tandis que les NII avaient soumissionné pour l’émission 262 fois et la catégorie de détail à 49 fois, portant l’abonnement global à 135 fois. Plus tard dans la journée, l’Inde publiera les chiffres du PIB trimestriel pour le trimestre juillet-septembre. L’Inde devrait enregistrer une forte croissance alors que l’économie rebondit après les creux de la pandémie.

