Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 4 août

Quatre IPO s’ouvriront aujourd’hui à la souscription. (Image : .)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence des actions nationales ont atteint de nouveaux sommets mardi et ont bondi de plus de 1,5% chacun. Le S&P BSE Sensex a clôturé en hausse de 872 points à 53 823 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a grimpé de 245 points pour terminer à 16 130. Les marchés plus larges ont sous-performé les indices de référence tandis que l’Inde VIX a bondi de 7 %. Mercredi matin, SGX Nifty était assis dans le vert, faisant allusion à une poursuite de la marche haussière. Les marchés mondiaux étaient mitigés. Les indices boursiers de Wall Street ont clôturé sur des gains, mais les marchés asiatiques se sont échangés de manière mitigée, Hang Seng, TOPIX et Nikkei 225 se négociant dans le rouge tandis que Shanghai Composite, KOSPI et KOSDAQ ont gagné.

Devyani International, Windlas Biotech, Exxaro Tiles et l’introduction en bourse de Krsnaa Diagnostics seront ouvertes aujourd’hui à la souscription. Le marché primaire s’est enflammé ces dernières semaines et les investisseurs font la queue en grand nombre pour faire des offres sur les émissions publiques. Alors que Devayni International cherche à augmenter le crore de Rs 1,838; Windlas Biotech augmentera le crore de Rs 401; Krsnaa Diagnostics augmentera Rs 1 213 crore, et Exxaro Tiles n’augmentera que Rs 161 crore. Toutes les introductions en bourse sont un mélange d’offre de vente par les actionnaires existants et d’une nouvelle émission d’actions. Les quatre introductions en bourse resteront ouvertes à la souscription jusqu’à la fin de cette semaine.

