Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 4 janvier

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : À l’entame de la deuxième séance de bourse de la semaine, SGX Nifty s’échangeait à plat, faisant allusion à un début en demi-teinte pour les actions nationales.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices boursiers nationaux ont commencé l’année avec des gains alors que les marchés Sensex, Nifty et au sens large ont bondi lundi. S&P BSE Sensex a ajouté 929 points ou 1,6% pour clôturer à 59 183 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a gagné 271 points ou 1,57 % pour terminer à 17 625. Au début de la deuxième séance de bourse de la semaine, SGX Nifty s’échangeait à plat, faisant allusion à un démarrage timide pour les actions nationales. Pendant ce temps, les signaux mondiaux étaient largement positifs. Le NASDAQ a augmenté de 1,2% lundi, suivi du Dow Jones et du S&P 500 tandis qu’en Asie, Nikkei 225, TOPIX et HANG SENG étaient en hausse dans le vert. Les indices actions sud-coréens et Shanghai Composite étaient dans le rouge.

La reprise économique de l’Inde est confrontée à une période difficile pour fournir des demandeurs d’emploi, selon les données du Center for Monitoring Indian Economy (CMIE). Le taux de chômage en Inde a atteint un sommet de quatre mois à 7,91 % en décembre, selon les données du CMIE. La flambée du chômage survient avant même que la variante Omicron ne se soit propagée partout dans le pays. Selon les données du CMIE, les zones urbaines et rurales ont contribué à la hausse du taux de chômage en décembre. Le taux de chômage dans toute l’Inde était de 7,75 % en octobre et de 7 % en novembre.

Part du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, ESB, NSE, Cours des actions, Actualités boursières Mises à jour en direct