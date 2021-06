Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 4 juin

Les tendances sur SGX Nifty suggèrent une ouverture négative pour les indices de référence, car les contrats à terme Nifty se négociaient à 36,20 points ou 0,23 % en baisse à 15 678,80 sur la bourse de Singapour.

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir en territoire négatif vendredi, avant les résultats de la politique monétaire de la RBI. Les tendances sur SGX Nifty suggèrent une ouverture négative pour les indices de référence, car les contrats à terme Nifty se négociaient à 36,20 points ou 0,23 pour cent à 15 678,80 sur la bourse de Singapour. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient principalement à la baisse, le Nikkei 225 japonais chutant de 0,72%. L’indice Topix a perdu 0,39% et le sud-coréen Kospi a perdu 0,77%. Dans les échanges au jour le jour à Wall Street, les indices boursiers américains ont terminé en baisse. L’indice S&P500 a chuté de 15,27 points, l’indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 23,34 points et le Nasdaq, à forte composante technologique, a perdu 141,82 points.

La Reserve Bank of India est prête à annoncer les résultats de la politique monétaire vendredi à 10 heures. Les analystes s’attendent à ce que MPC maintienne le taux des prises en pension, maintienne sa position accommodante et assure une liquidité adéquate dans le système pour stimuler la croissance. La RBI avait maintenu ses taux directeurs inchangés lors de la dernière réunion du MPC tenue en avril de cette année. Le taux des prises en pension a été maintenu à 4 pour cent et le taux des prises en pension à 3,35 pour cent.

