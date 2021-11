Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 4 novembre

Les marchés boursiers indiens organisent une session spéciale compte tenu de l’occasion propice, et les transactions menées au cours de cette session sont censées apporter prospérité, bonne fortune et richesse.

Sensex, Nifty, Muhurat Trading EN DIRECT : Les indices de référence nationaux ouvriront aujourd’hui à 18h15 pour la séance de négociation de Muhurat. S&P BSE Sensex est actuellement à 59 771 points et NSE Nifty 50 est à 17 829 après avoir clôturé avec des pertes lors de la session précédente. Les marchés boursiers indiens organisent une session spéciale compte tenu de l’occasion propice, et les transactions menées au cours de cette session sont censées apporter prospérité, bonne fortune et richesse. Le commerce de Muhurat est organisé par BSE depuis 1957 tandis que NSE l’a commencé à partir de l’année 1992. L’année dernière sur le commerce de muhurat, BSE Sensex a gagné 145 points pour terminer à son plus haut décompte de clôture à ce moment-là tandis que NSE Nifty 50 a clôturé en dessous de 12.800.

