Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 4 octobre

Sensex, Nifty a chuté de 2% la semaine dernière. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux entrent dans la première séance de bourse de la semaine après quatre jours consécutifs de baisse, faisant baisser les indices de référence de 2%. Le S&P BSE Sensex se situe actuellement à 58 765 tandis que le NSE Nifty 50 se négocie à 17 532. Lundi matin, SGX Nifty était en baisse avec des pertes, faisant allusion à un début de semaine pour le commerce des actions nationales. Les indices mondiaux étaient faibles pendant les premières heures de négociation après que le Dow Jones, le S&P 500 et le NASDAQ aient clôturé la session précédente avec des pertes et que les marchés asiatiques aient reflété la chute. Hang Seng et KOSDAQ ont perdu plus de 2% chacun lundi matin.

Les marchés boursiers nationaux devraient garder un œil sur les indices mondiaux et le Comité de politique monétaire (MPC) de la Banque de réserve de l’Inde pour l’élan de cette semaine. Le MPC se réunira plus tard cette semaine à partir du 6 octobre et terminera ses délibérations le 8 octobre. “La Banque centrale devrait maintenir sa position accommodante pour maintenir une liquidité adéquate dans le système et soutenir l’activité économique”, a déclaré Vinod Nair, chef de Recherche chez Geojit Financial Services. Bien que la Réserve fédérale américaine ait entamé les discussions sur le tapering, la RBI ne devrait pas se déplacer bientôt sur les lignes attendues. «Étant donné que l’activité économique n’est pas encore revenue aux niveaux d’avant la pandémie, il est peu probable que la RBI supprime les roues d’entraînement de l’économie. Cependant, tout écart par rapport à cette position peut entraîner des mouvements de scie », ont déclaré les analystes de Samco Research.

Lire la suite