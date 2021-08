Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 5 août

in

Bank Nifty a bondi de 2,33% mercredi. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence nationaux ont atteint de nouveaux sommets historiques mercredi alors que les taureaux ont continué à prendre le contrôle de Dalal Street pour la deuxième journée consécutive. Le S&P BSE Sensex a clôturé en hausse de 1,02% à 54 369 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a gagné 0,79% en hausse à 16 258. Les marchés plus larges n’ont pas reflété le mouvement haussier tracé par les indices de référence alors que les indices à moyenne et petite capitalisation ont glissé pour clôturer dans le rouge. Jeudi matin, SGX Nifty s’échangeait dans le vert, signalant que les taureaux pourraient continuer à se redresser. Les indices mondiaux étaient mitigés après la clôture du NASDAQ dans le vert, mais le Dow Jones et le S&P 500 ont glissé.

Les introductions en bourse de Devyani International, Windlas Biotech, Krsnaa Diagnostics et Exxaro Tiles ont été sursouscrites le premier jour de l’appel d’offres. L’introduction en bourse de Devyani International a été souscrite 2,69 fois par des investisseurs, les investisseurs particuliers enchérissant pour leur part 11,37 fois. Windlas Biotech IPO a été souscrite 3,18 fois en fin de journée. Les investisseurs particuliers ont soumissionné pour l’émission 6,22 fois. L’introduction en bourse de Krnaa Diagnostics a été souscrite 1,98 fois le premier jour, les investisseurs particuliers ont jusqu’à présent fait une offre pour leur part 9,59 fois. L’émission Exxaro Tiles a été souscrite 4,67 fois. Les quatre IPO resteront ouvertes à la souscription jusqu’à vendredi soir.

