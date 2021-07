Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 5 juillet

Les signaux mondiaux étaient positifs lundi matin. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence nationaux ont terminé sur des gains vendredi, mettant un terme à leur séquence de quatre jours de défaites consécutives. Au cours de la semaine précédente, le S&P BSE Sensex a glissé de 0,85% pour clôturer à 52 484 tandis que le NSE Nifty 50 a chuté de 0,87% et a terminé la semaine à 15 722. Lundi matin, SGX Nifty était en hausse de plus de 80 points aux premières heures de la négociation, laissant présager un début d’écart pour les marchés boursiers nationaux. Les indices mondiaux étaient également positifs après le zoom des indices de Wall Street vendredi et la plupart des marchés boursiers asiatiques, à l’exception du Nikkei 225 et du TOPIX, ont reflété la hausse.

Les actions d’India Pesticides feront leurs débuts en bourse aujourd’hui. L’offre publique initiale de la société agrochimique a été souscrite 29 fois le mois dernier, les investisseurs particuliers ayant soumissionné pour l’émission 11,3 fois, tandis que NII et QIB ont souscrit à leur part respectivement 51 et 42 fois. De plus, cette semaine, les investisseurs garderont également un œil sur deux nouvelles offres publiques initiales (IPO). GR Infraprojects et Clean Sciences and Technology entreront sur le marché primaire pour lever un total de Rs 2.509 crore. Les deux introductions en bourse sont purement Offer For Sale (OFS) par les actionnaires existants des sociétés et aucune nouvelle émission d’actions n’est impliquée.

