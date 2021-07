Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 8 juillet

Les marchés plus larges ont bondi à la hausse mercredi. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux se sont redressés au cours de la dernière heure de négociation mercredi pour terminer près de sommets records. S&P BSE Sensex a clôturé au-dessus de 53 000, gagnant 0,37% tandis que Nifty 50 a terminé à 15 879, en hausse de 0,39%. Les marchés plus larges ont reflété la hausse. Jeudi matin, SGX Nifty était dans le rouge, signalant une faible dynamique avant la cloche d’ouverture. Les indices des pairs mondiaux étaient mitigés. Les indices boursiers de Wall Street ont clôturé dans le vert pendant la nuit mais n’ont pas réussi à propulser les marchés asiatiques. Hang Seng, KOSPI, KOSDAQ, Topix et Nikkei 225 étaient en baisse avec des pertes jeudi matin.

Les offres publiques initiales (IPO) de Clean Science Technology et de GR Infraprojects ont été ouvertes à la souscription hier et ont toutes deux été sursouscrites le premier jour. Jusqu’à présent, les investisseurs ont soumissionné pour l’introduction en bourse de Clean Science Technology 1,70 fois, les investisseurs de détail et les investisseurs non institutionnels ayant sursouscrit leur part. En revanche, GR Infraprojects IPO a été souscrite 2,28 fois le premier jour. Les investisseurs particuliers ont souscrit à l’émission 3,25 fois tandis que les NII ont soumissionné pour leur part 2,68 fois. Les deux introductions en bourse resteront ouvertes à la souscription jusqu’à la fin de la semaine.

