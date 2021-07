Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 9 juillet

in

Au milieu du sentiment baissier du marché, India VIX a grimpé de 11% hier. (Image: REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux ont chuté jeudi pour clôturer dans le rouge. Le S&P BSE Sensex a récolté 485 points ou 0,92% tandis que l’indice Nifty 50 a terminé à 15 727, en baisse de 0,96%. Les marchés plus larges ont également montré une faiblesse et ont clôturé avec des pertes. Au milieu du sentiment baissier du marché hier, le VIX indien a grimpé de 11%. Entamant la dernière séance de négociation de la semaine, SGX Nifty était à nouveau en baisse avec des pertes, laissant présager un début instable pour le commerce de la journée. Les indices des pairs mondiaux étaient faibles pendant les premières heures de négociation après que les indices boursiers de Wall Street se soient terminés avec des pertes et que les marchés asiatiques aient suivi.

Le deuxième jour de l’appel d’offres, Clean Science and Technology IPO a été souscrite 4,28 fois par les investisseurs. Les investisseurs particuliers ont soumissionné pour leur part 5,43 fois, les NII ont souscrit leur quota 4,51 fois tandis que les QIB ont soumissionné pour 2,12 fois la part qui leur est réservée. Pendant ce temps, l’introduction en bourse de GR Infraprojects a été souscrite 5,75 fois jusqu’à présent. La partie QIB a été souscrite 2,79 fois, les NII ont fait une offre pour leur quota 6,31 fois et la partie des investisseurs particuliers a reçu une offre 7,5 fois le quota. La part réservée aux salariés de GR Infra n’a pas été entièrement souscrite à ce jour.

Lire la suite