Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 9 juin

Les bourses asiatiques étaient largement négatives mercredi matin. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence nationaux ont terminé la séance de bourse de mardi à plat, surperformés par des marchés plus larges qui ont terminé dans le vert. À la cloche de clôture, S&P BSE Sensex était à 52 275 points tandis que le NSE Nifty à 50 actions était à 15 740. Mercredi matin, SGX Nifty restait stable, faisant allusion à une dynamique de marché atone. Wall Street s’est encore une fois échangé de manière mitigée mardi, le Dow Jones terminant dans le rouge, tandis que le NASDAQ et le S&P 500 ont gagné. Les bourses asiatiques étaient largement en territoire négatif. Shanghai Composite était en baisse de 0,02%, Nikkei 225, TOPIX, KOSPI et KOSDAQ étaient tous dans le rouge. Hang Seng, cependant, s’échangeait avec un certain biais positif.

La Banque mondiale a prévu que la croissance économique de l’Inde pour 2021 s’établirait à 8,3%, une fois les prévisions les plus basses à ce jour. Le prêteur mondial a en outre déclaré qu’en 2022, la croissance économique de l’Inde s’établirait à 7,5%. Plus tôt cette année, la Banque mondiale avait prédit que l’économie indienne augmenterait de 10,1% en 2021 alors que le pays se remettait rapidement de la pandémie. Cependant, la deuxième vague macabre de la pandémie de Covid-19 a contraint de nombreux économistes à revoir à la baisse leurs projections. “La reprise de l’Inde est entravée par la plus grande épidémie de tous les pays depuis le début de la pandémie”, a déclaré la Banque mondiale. Au cours de l’exercice 2020, l’économie indienne s’est contractée de 7,3 %.

