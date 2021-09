Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour de l’actualité boursière le 9 septembre

Les signaux mondiaux ont été négatifs après la fermeture de Wall Street avec des pertes et les marchés asiatiques ont reflété la chute. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices boursiers nationaux ont enregistré une nette reprise au cours de la dernière heure de négociation mercredi et ont réussi à clôturer à plat avec un biais négatif. À la cloche de clôture, le S&P BSE Sensex était à 58 250 tandis que le NSE Nifty 50 était à 17 353. Bank Nifty, cependant, a surperformé avec les indices midcap et smallcap qui ont clôturé sur des gains. En entrant dans la session d’expiration hebdomadaire des F&O, SGX Nifty se négociait avec des pertes, faisant allusion à une dynamique négative en train de s’accumuler avant la cloche d’ouverture. Les signaux mondiaux ont été négatifs après la fermeture de Wall Street avec des pertes et les marchés asiatiques ont reflété la chute.

L’introduction en bourse de LIC (Life Insurance Corporation of India) semble s’accélérer maintenant que le gouvernement a nommé mercredi 10 banquiers, dont Goldman Sachs (India) Securities et JP Morgan India, pour aider à préparer l’émission publique géante. Le gouvernement prévoit d’inscrire LIC en bourse d’ici mars 2022. Les autres banquiers qui travailleront en tant que chefs de file pour la monstrueuse introduction en bourse sont ICICI Securities, JM Financial, Citigroup Global Markets India, Nomura Financial Advisory and Securities, Kotak Mahindra Capital, SBI Capital Markets, DSP Merrill Lynch et Axis Capital. LIC est un assureur géré par l’État, les analystes pensent qu’une vente de 10% de la participation dans le même groupe pourrait rapporter au gouvernement environ 80 000 à 1 000 000 crore de roupies. Le gouvernement a budgété Rs 1 lakh crore du désinvestissement des participations du gouvernement dans les institutions financières et les banques du secteur public au cours de l’exercice 22.

