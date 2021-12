Partager le marché aujourd’hui EN DIRECT | Sensex, Nifty, ESB, NSE, cours des actions, mises à jour sur les marchés boursiers le 9 décembre

Les indices mondiaux favorisaient largement les haussiers après la clôture des indices boursiers de Wall Street avec des gains mercredi. (Photo : REUTERS)

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les marchés boursiers nationaux ont continué de se redresser mercredi, aidés par des signaux mondiaux positifs. S&P BSE Sensex a augmenté de 1 016 points ou 1,76 % pour terminer à 58 649 tandis que NSE Nifty 50 a bondi de 293 points ou 1,71 %. Les marchés plus larges ont reflété la hausse. Avant la session d’expiration hebdomadaire des Futures & Options, SGX Nifty était dans le vert, laissant entrevoir une poursuite possible de la marche haussière. Les indices mondiaux favorisaient largement les haussiers après la clôture des indices boursiers de Wall Street avec des gains mercredi. La plupart des marchés boursiers asiatiques, à l’exception des indices japonais, suivaient la trajectoire tracée par Wall Street et montaient.

Les marchés de l’introduction en bourse ont continué à gagner du terrain avec de nouvelles émissions publiques ouvertes à la souscription. Le premier jour de la vente, l’introduction en bourse de Shriram Properties a été souscrite 0,89 fois, les investisseurs particuliers souscrivant à leur part 4,85 fois. Pendant ce temps, l’introduction en bourse de RateGain Travel Technologies a été souscrite 0,75 fois le deuxième jour des enchères. L’introduction en bourse a été sursouscrite par les investisseurs particuliers, mais les investisseurs institutionnels et les HNI sont restés jusqu’à présent éloignés de l’émission. S’ajoutant à la liste des IPO, l’IPO de CE Info Systems (MapmyIndia) s’ouvrira aujourd’hui à la souscription. L’introduction en bourse est entièrement et OFS au prix de Rs 1 000 – Rs 1 033 par action.

