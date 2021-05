Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières 17 mai

Les indices de référence de Wall Street ont clôturé dans le vert vendredi, le NASDAQ bondissant de 2,32%. (Image: REUTERS)

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les marchés boursiers nationaux entrent dans la première séance de négociation de cette semaine après avoir terminé la semaine précédente dans le rouge. S&P BSE Sensex se situe actuellement à 48 732 points tandis que le NSE Nifty à 50 actions est à 14 677. Lundi matin, SGX Nifty s’échangeait dans le vert, laissant entrevoir un début positif pour les actions nationales. Les signaux mondiaux ont été mitigés pendant les premières heures du commerce. Les indices de référence de Wall Street ont clôturé dans le vert vendredi, le NASDAQ bondissant de 2,32%. Parmi les pairs asiatiques, Shanghai Composite, Hang Seng et TOPIX étaient dans le vert, tandis que les marchés boursiers sud-coréens et Nikkei 225 étaient dans le rouge.

India Inc a annoncé une forte croissance de ses bénéfices au cours du trimestre de janvier à mars. Les prix des produits de base se sont redressés et les entreprises du secteur métallurgique et apparenté ont soutenu la performance. Tata Steel et Vedanta, qui ont profité à la fois de meilleurs volumes et de la hausse des prix; les ventes nettes de Tata Steel ont bondi de 39% d’une année sur l’autre, poussant Rs 50 000 crore. Dans l’espace automobile, les deux-roues ont réussi à afficher des chiffres forts. Les volumes de motos de Bajaj Auto sur le marché d’exportation ont augmenté de 24% sur un an. Les revenus de Maruti Suzuki ont augmenté de 32% par rapport à l’année précédente, entraînés par une forte hausse des volumes. Le secteur informatique a continué d’afficher des chiffres exceptionnels au quatrième trimestre alors que la numérisation s’accélérait à travers le monde.

