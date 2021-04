Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières 20 avril

SGX Nifty s’échangeait dans le vert mardi matin, faisant allusion à un rebond des marchés intérieurs après une forte baisse. (Image: REUTERS)

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les indices de référence nationaux ont chuté lundi alors que la hausse des cas de coronavirus et le verrouillage qui en a résulté ont continué à effrayer les investisseurs. S&P BSE Sensex se situe maintenant à 47 949 tandis que le Nifty à 50 actions est à 14 359. SGX Nifty s’échangeait dans le vert mardi matin, faisant allusion à un rebond des marchés intérieurs après une forte baisse. Cependant, des indices mondiaux pourraient limiter le rebond. Wall Street a clôturé avec des pertes lundi tandis que parmi ses pairs asiatiques, seuls KOSPI et KOSDAQ se négociaient avec des gains mardi.

Au milieu de l’augmentation du nombre de cas de coronavirus, l’Inde a décidé d’autoriser la vaccination de tous les citoyens de plus de 18 ans, à partir du 1er mai. La décision a été annoncée lundi soir après que l’Inde ait enregistré 2,7 lakh cas de coronavirus, le décompte le plus élevé en une seule journée. Parallèlement à cela, les fabricants de vaccins ont été autorisés à libérer jusqu’à 50% des fournitures directement aux gouvernements des États et sur le marché libre à des prix pré-déclarés, une mesure qui augmenterait la disponibilité du vaccin pour la population.

