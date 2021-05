Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières 20 mai

Parmi les concurrents asiatiques, Hang Seng, Shanghai Composite, Nikkei 225, KOSPI et KOSDAQ sont en baisse dans le rouge. TOPIX était en hausse avec des gains. (Image: REUTERS)

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les marchés intérieurs ont interrompu leur rallye et clôturé dans le rouge mercredi. À la clôture hier, le S&P BSE Sensex était à 49 902 tandis que l’indice Nifty 50 était à 15 030. SGX Nifty en baisse avec des pertes marginales jeudi matin, faisant allusion à un départ plat pour les marchés nationaux à l’expiration hebdomadaire. Cependant, les signaux des signaux mondiaux restent négatifs. Les indices de référence de Wall Street ont clôturé dans le rouge mercredi alors que la peur de l’inflation continuait de repousser les investisseurs. Parmi les concurrents asiatiques, Hang Seng, Shanghai Composite, Nikkei 225, KOSPI et KOSDAQ sont en baisse dans le rouge. TOPIX était en hausse avec des gains.

Les investisseurs en crypto-monnaie ont continué de subir des pertes alors que Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Dogecoin, Cardano, Polkadot, Litecoin et d’autres actifs de ce type ont prolongé leurs pertes mercredi. Bitcoin a atteint un creux de près de 30000 $ avant de récupérer certaines pertes, Ethereum a baissé de 24% au cours des dernières 24 heures, Dogecoin a baissé de 26% et Litecoin a chuté de 32%. La reprise marginale de Bitcoin est intervenue après que le tweet cryptique du PDG de Tesla, Elon Musk, ait suggéré que la société ne vendait pas ses avoirs en Bitcoin. Auparavant, les tweets d’Elon Musk avaient amené les investisseurs à croire que Tesla pourrait vendre ses avoirs en Bitcoin. La chute a été augmentée par l’interdiction par la Chine des services de crypto-monnaie. «Une baisse de près de 40% du prix du bitcoin par rapport à son niveau record semble dramatique, mais est normale sur de nombreux marchés volatils, y compris la crypto, en particulier après un si grand rallye. Ces corrections sont principalement dues au fait que les traders à court terme prennent des bénéfices. Les investisseurs de valeur à long terme pourraient appeler ces prix plus bas une opportunité d’achat, comme MicroStrategy vient de le faire », a déclaré Avinash Shekhar, co-PDG de ZebPay.

