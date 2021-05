Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières 21 mai

Les indices mondiaux ont été positifs après la clôture des indices boursiers de Wall Street avec des gains. (Image: REUTERS)

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les marchés boursiers nationaux ont clôturé dans le rouge pour la deuxième journée consécutive jeudi. À la cloche de clôture d’hier, le S&P BSE Sensex était à 49 564 tandis que le Nifty 50 terminait à 14 906. En entrant dans la dernière séance de négociation de la semaine, SGX Nifty négociait avec des gains, se situant à plus de 100 points de plus. Les indices mondiaux ont été positifs après la clôture des indices boursiers de Wall Street avec des gains. Le NASDAQ a augmenté de 1,77%, suivi par le saut de 1,06% du S&P 500, tandis que le Dow Jones a gagné 0,56%. Les pairs asiatiques reflétaient la tendance haussière, avec Hang Seng, TOPIX, Nikkei 225, KOSPI et KOSDAQ en hausse.

Au lendemain de la deuxième vague de la pandémie de covid-19, mesurant son impact sur l’économie et la confiance des consommateurs, le courtier suisse Credit Suisse a abaissé ses prévisions de croissance du PIB nominal de 150-300 pb à 13-14% mais s’attend à une reprise plus forte. au second semestre, car elle voit les verrouillages avoir un impact limité sur le recouvrement des impôts. «Notre équipe de stratégie macro-économique s’attend à ce que l’impact global sur les restrictions pandémiques sur le PIB soit d’environ 150 points de base dans le scénario de base. Même si nous supposons un impact de 300 points de base si les restrictions à l’échelle de l’État se prolongent, la croissance du PIB nominal en FY22 peut encore être d’environ 13 à 14% », ont déclaré jeudi Jitendra Gohil et Premal Kamdar, analystes actions au Credit Suisse Wealth Management India.

