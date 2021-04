Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières 23 avril

Maintenant, S&P BSE Sensex se situe à 48 080 tandis que le NSE Nifty à 50 actions a clôturé à 14 406. (Image: REUTERS)

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les indices boursiers ont clôturé dans le vert jeudi, mettant fin à leur séquence de défaites de deux jours. Maintenant, S&P BSE Sensex se situe à 48 080 tandis que le NSE Nifty à 50 actions a clôturé à 14 406. Cependant, l’élan pourrait ne pas être reporté à vendredi alors que SGX Nifty a glissé de 50 points, faisant allusion à un départ à la baisse pour les marchés boursiers. Wall Street a clôturé avec des pertes car la proposition fiscale de Joe Biden n’a pas été bien accueillie par les investisseurs. Le NASDAQ, le S&P 500 et le Dow Jones étaient tous en baisse de 0,90% à la clôture. Les pairs asiatiques étaient cependant en hausse dans le vert. Shanghai Composite, Hang Seng, KOSPI et KOSDAQ étaient en vert tandis que TOPIX et Nikkei 225 étaient dans le rouge.

Malgré la deuxième vague du coronavirus, la poussée de réforme de l’Inde ne devrait pas passer au second plan. Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré jeudi qu’en dépit des nouveaux défis à la gestion économique causés par la deuxième vague virulente de Covid, des propositions budgétaires clés, notamment la création d’une institution publique de financement du développement (IFD) et un programme ambitieux de privatisation, étaient très «sur la bonne voie». Le ministre des Finances a convenu que l’accent était mis à ce stade sur le sauvetage de vies et non sur une autre série d’allégements économiques, mais a déclaré que les réformes déjà annoncées ne seraient probablement pas retenues.

