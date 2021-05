Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières 24 mai

Les marchés boursiers asiatiques se sont négociés à la hausse lors des premiers échanges lundi, le Nikkei japonais gagnant 1%. Image: .

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les marchés boursiers nationaux, après avoir progressé de 2% lors de la séance de négociation précédente, cherchent maintenant à ouvrir en rouge lundi. SGX Nifty a perdu 50 points lundi matin, faisant allusion à un début négatif pour BSE Sensex et Nifty 50. Le BSE Sensex de 30 actions a terminé la séance de négociation de vendredi en hausse de 976 points ou 1,97% à 50 540,48 points, tandis que le Nifty 50 a terminé à 15 175, en hausse. 269 ​​points ou 1,81 pour cent. Les marchés boursiers asiatiques se sont négociés à la hausse lors des premiers échanges de lundi, le Nikkei japonais gagnant 1%. Le Topix a bondi de 0,67% tandis que l’indice Kospi de la Corée du Sud a gagné 0,13%. Les marchés boursiers aux États-Unis ont clôturé de manière mitigée, le Dow Jones Industrial progressant de 0,4 pour cent. L’indice S & P500 a terminé vendredi en baisse de 0,1% et le Nasdaq Composite a chuté de 0,5%.

Après que la RBI ait surpris le Centre avec un record de Rs 99122 crore de transfert d’excédent pour l’exercice 21, les analystes ont déclaré que cela aiderait le gouvernement à surmonter les pertes de revenus dues aux verrouillages et étendrait plus de soutien aux industries touchées par la pandémie et aux pauvres. Au cours de l’exercice 2020, la RBI n’avait versé au gouvernement que 57 128 crores de roupies en dividendes et le ministre des Finances n’avait budgété que 45 000 crores de la banque centrale.

Lire la suite