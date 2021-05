Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières 25 mai

Dans les échanges tôt le matin, les contrats à terme Nifty s’échangeaient 142,20 points ou 0,94 pour cent de plus à 15 332,20 sur la bourse de Singapour.

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 pourraient ouvrir mardi en territoire positif, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Dans les échanges tôt le matin, les contrats à terme Nifty s’échangeaient 142,20 points ou 0,94 pour cent de plus à 15 332,20 sur la bourse de Singapour. Au cours de la session précédente, BSE Sensex a gagné 111 points ou 0,22 pour cent pour terminer à 50 652, tandis que l’indice plus large Nifty 50 s’est stabilisé juste en dessous de 15 200 sur l’achat de fag-end. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient en territoire positif, le Taiex de Taiwan ayant progressé de 1,62% dans les échanges du matin. Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de 0,6 pour cent tandis que l’indice Topix a gagné 0,25 pour cent. Kospi de la Corée du Sud a ajouté 0,73 pour cent. Dans le commerce de nuit à Wall Street, les États-Unis ont terminé en hausse. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,54%, le S&P 500 de 1% et le Nasdaq Composite de 1,41%.

Les investissements directs étrangers (IDE) en actions en Inde ont augmenté de 19% en glissement annuel en FY21 pour atteindre un record de 59,6 milliards de dollars malgré l’attaque de la pandémie COVID-19. Cependant, ces entrées, qui avaient bondi de 40 pour cent entre avril et décembre, semblent avoir perdu de leur élan au cours du trimestre de mars.

