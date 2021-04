Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières 26 avril

SGX Nifty a bondi de 65 points aux premières heures de lundi. (Image: REUTERS)

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les indices de référence des actions nationales pourraient ouvrir dans le vert pour la première séance de négociation de la semaine, alors que SGX Nifty a bondi de 65 points aux premières heures de lundi. S&P BSE Sensex se situe actuellement à 47 878 ​​tandis que Nifty 50 est placé à 14 341. Les indices des indices mondiaux ont été positifs après la fin des indices de Wall Street avec des gains vendredi. Le NASDAQ et le S&P 500 ont bondi de plus de 1% chacun. Parmi les pairs asiatiques, Shanghai Composite, Hang Seng, Nikkei 225, TOPIX et KOSPI étaient tous assis dans le vert.

Le centre a permis aux gouvernements des États d’emprunter 75% de leur limite d’emprunt annuelle sur le marché de 4% de leur produit intérieur brut (PIBD) respectif au cours des neuf premiers mois de l’exercice en cours. Cette décision intervient à une époque où les gouvernements des États sont soumis à des contraintes de revenus et le coronavirus retarde la récupération. Couplés aux titres du gouvernement central, les prêts de développement de l’État pourraient stimuler l’offre, conduisant à un durcissement des rendements obligataires dans les prochains mois, à moins que la RBI intensifie ses opérations d’open market, estiment les analystes.

