Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières 26 mai

La plupart des marchés boursiers asiatiques se négociaient avec un biais positif mercredi matin. (Image: REUTERS)

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les indices boursiers de référence nationaux ont fini à plat depuis deux séances de négociation consécutives maintenant. À la clôture de mardi, le S&P BSE Sensex était à 50 637 tandis que le Nifty 50 terminait la journée à 15 208. Les marchés plus larges se sont négociés à plat. Mercredi matin, SGX Nifty a perdu 40 points, signalant une certaine turbulence pour les marchés domestiques sur la cloche d’ouverture. Les signaux des pairs mondiaux ont été mitigés pendant les premières heures du commerce. Wall Street a terminé dans le vert mardi, avec une baisse de 0,24% du Dow Jones. Cependant, la plupart des marchés boursiers asiatiques se négociaient avec un biais positif.

Pour atténuer le choc de la pandémie de covid-19, le gouvernement a entamé des discussions sur la nécessité d’une autre série de mesures de secours pour aider l’économie qui a jonglé avec les verrouillages une fois de plus. Cependant, étant donné que le gouvernement avait annoncé des stimuli massifs l’année dernière et que de nouvelles actions étaient prévues par le biais du budget de l’Union, toute nouvelle relance pourrait être moindre. Des secteurs comme le tourisme et l’aviation et les petites et moyennes entreprises qui ont été durement touchés devraient figurer parmi les principaux bénéficiaires.

Lire la suite