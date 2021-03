Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières 26 mars

Poursuivant la vague de débuts en bourse, Suryoday Small Finance Bank et Kalyan Jewelers rejoindront les bourses aujourd’hui. (Image: .)

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les indices de référence nationaux ont plongé pour la deuxième session consécutive jeudi alors que les baissiers semblaient être en contrôle sur Dalal Street. Sensex est à 48440 tandis que le Nifty 50 a terminé à 14,324. Cependant, Wall Street a légèrement augmenté hier, laissant espérer un recul des marchés intérieurs. Les pairs asiatiques ont été principalement échangés dans le vert avec Shanghai Composite, Hang Seng, TOPIX, Nikkei 225 et KOSPI dans le vert. SGX Nifty a progressé de plus de 150 points au cours des premières heures de négociation, suggérant un départ positif.

Poursuivant la vague de débuts boursiers, aujourd’hui Suryoday Small Finance Bank et Kalyan Jewelers rejoindront les bourses. L’introduction en bourse de Rs 582 crore de Suryoday SFB a été souscrite 2,37 fois par des investisseurs plus tôt la semaine dernière, avec des acheteurs institutionnels qualifiés, des investisseurs non institutionnels et des investisseurs de détail, tous sursouscrivant leur quota de l’émission. Le prix de l’émission était de 303 à 305 roupies par action. La société est cotée sur les bourses pour se conformer aux directives de la Reserve Bank of India. L’émission de 1 175 crore de Rs de Kalyan Jewelers fera également ses débuts sur le marché aujourd’hui après avoir été souscrite 2,61 fois par les investisseurs plus tôt ce mois-ci.

