Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières 27 avril

Les marchés boursiers asiatiques ont été vus en rouge alors que les investisseurs attendent la décision de la Banque du Japon sur les taux d’intérêt

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence nationaux BSE Sensex et Nifty 50 affichaient une ouverture négative mardi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Lors de la session précédente, le Sensex à 30 titres a grimpé de plus de 500 points pour terminer à 48 386, tandis que Nifty de NSE s’est établi juste en dessous de 14 500 points. Les marchés boursiers asiatiques ont été vus en rouge alors que les investisseurs attendent la décision de la Banque du Japon sur les taux d’intérêt. Le Nikkei 225 du Japon a perdu 0,11% tandis que l’indice Topix a perdu 0,42%. Le Shanghai Composite, le composant Shenzhen et l’indice Hang Seng de Hong Kong se sont négociés légèrement stables. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, les indices boursiers américains ont terminé en hausse. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,18 pour cent, tandis que le S&P 500 a gagné 0,18 pour cent pour terminer à un niveau record à 4 187,62. Le Nasdaq Composite s’est également établi à un niveau record après avoir gagné près de 1%.

La société mondiale de prévisions Oxford Economics a révisé lundi à la baisse ses prévisions de croissance du PIB indien pour 2021 à 10,2%, contre 11,8% précédemment, citant l’escalade du fardeau sanitaire du pays, la baisse du taux de vaccination et l’absence de stratégie gouvernementale convaincante pour contenir la pandémie.

