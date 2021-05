Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières 28 mai

Lors de la session précédente, l’indice Nifty 50 a enregistré une clôture record au niveau de 15 338, tandis que BSE Sensex s’est stabilisé à 51 115.

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier domestique BSE Sensex et Nifty 50 devaient à nouveau ouvrir en territoire positif le dernier jour de la semaine, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 47 points ou 0,30 pour cent de plus à 15 461 au début des échanges sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, l’indice Nifty 50 a enregistré une clôture record au niveau de 15 338, tandis que BSE Sensex s’est stabilisé à 51 115. Aujourd’hui, tous les yeux seront rivés sur la 43e réunion du Conseil de la taxe sur les produits et services (TPS) plus tard dans la journée. Les pairs asiatiques ont été vus s’échanger dans le vert vendredi, le Nikkei japonais augmentant de près de 2 pour cent tandis que l’indice Topix gagnait 1,78 pour cent. Kospi de la Corée du Sud a ajouté plus d’un demi pour cent de plus. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, les indices boursiers américains ont terminé pour la plupart en hausse. L’indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,4%, l’indice large S & P500 de 0,1%, tandis que l’indice Nasdaq Composite, très technologique, a fini à plat.

Après près de huit mois, la ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, présidera la 43e réunion du Conseil sur la taxe sur les produits et services (TPS) par vidéoconférence à 11 heures à New Delhi le 28 mai 2021. La réunion sera suivie par MOS Anurag Thakur en plus des ministres des Finances des États et des UT et des hauts fonctionnaires du gouvernement et des États de l’Union. Le Conseil de la TPS est tenu de se réunir une fois par trimestre. La dernière réunion a eu lieu le 5 octobre, qui a ensuite été prolongée et s’est terminée le 12 octobre 2020, pour finaliser les contours des emprunts des États pour faire face au déficit de recettes fiscales.

Lire la suite