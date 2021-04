Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières 30 avril

Les contrats à terme Nfty ont été vus s’échanger 147,50 points ou 0,99% à 14 783,50.

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier domestique BSE Sensex et Nifty 50 peuvent ouvrir en rouge vendredi, après avoir gagné pendant 4 sessions consécutives. Le jour de l’expiration mensuelle des dérivés, BSE Sensex a terminé 32 points en hausse à 49 766, tandis que l’indice Nifty 50 s’est stabilisé de 30,35 points au niveau de 14 895. Aujourd’hui, tous les regards seraient tournés vers les résultats du trimestre de janvier à mars par le poids lourd de l’indice Reliance Industries Ltd (RIL). Les contrats à terme Nfty ont été vus s’échanger 147,50 points ou 0,99% à 14 783,50. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient avec des pertes en début de séance vendredi. Le Nikkei 225 du Japon était en baisse de 0,43% tandis que l’indice Topix s’échangeait presque à plat. En Corée du Sud, l’indice Kospi a trébuché de 0,52 pour cent. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a terminé la session en hausse de 0,7%, tandis que le S&P 500 a progressé de 0,7%. Le composite Nasdaq, très technologique, a fini par dépasser 0,2%.

Reliance Industries Ltd (RIL), une importante société pétrolière-télécom, est prête à annoncer ses résultats du quatrième trimestre le 30 avril 2021. Jusqu’à présent, en avril, l’action de RIL est en baisse de 3% alors qu’elle est stable depuis le début de l’année (YTD) base. Cependant, le stock a augmenté de 42 pour cent au cours de la dernière année.

Lire la suite