Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières 30 mars

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier domestique BSE Sensex et Nifty 50 pourraient ouvrir sur une note plate avec un biais positif mardi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Les acteurs du marché peuvent s’inspirer de la situation du COVID-19, du développement spécifique au stock et d’autres signaux mondiaux au cours de cette semaine écourtée. Les marchés étaient fermés lundi pour Holi et resteraient fermés le vendredi pour le Vendredi saint. Au cours de la semaine précédente, les indices de référence ont baissé de 1,6% chacun. Les actions sur les marchés asiatiques ont été vus s’échanger avec le Nikkei 225 du Japon en baisse de 0,17%. Shanghai Composite a chuté de 0,24 pour cent tandis que la composante de Shenzhen a perdu 0,20 pour cent. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, le Dow Jones Industrials a terminé 98 points plus haut. Le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé dans le rouge en chutant respectivement de 0,09% et 0,6%.

Les actions de Nazara Technologies, soutenues par Rakesh Jhunjhunwala, seront cotées en bourse le mardi 30 mars 2021. L’introduction en bourse de 583 crores de Rs a été souscrite 176 fois et a été vendue dans la fourchette de prix de 1 100 à 1 101 Rs par action. L’émission publique a reçu des offres pour 51,25 actions de crore contre 29,20 actions de lakh proposées. Il s’agit de la première société de jeux à être cotée en bourse.

