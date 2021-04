Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières 7 avril

Mercredi matin, Shanghai Composite, Hang Seng et Nikkei 225 étaient dans le rouge, tandis que TOPIX, KOSPI et KOSDAQ ont gagné. (Image: REUTERS)

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les indices de référence nationaux ont terminé en territoire positif hier, après avoir dansé entre gains et pertes pendant la majeure partie de la journée. S&P BSE Sensex se situe maintenant à 49 201 tandis que le Nifty 50 est réglé à 14 683. Mercredi matin, SGX Nifty a progressé de 40 points, ce qui laisse supposer un début d’écart pour les marchés boursiers, mais les indices mondiaux ont été mitigés. Les indices boursiers de Wall Street se sont terminés sur un biais négatif mardi et les pairs asiatiques se sont échangés de manière mitigée.

Tout ce que vous devez savoir avant la cloche d’ouverture –

Veille mondiale: Le NASDAQ a terminé en baisse de 0,05% tandis que le S&P 500 a glissé de 0,10% et le Dow Jones de 0,29% mardi. Mercredi matin, Shanghai Composite, Hang Seng et Nikkei 225 étaient dans le rouge, tandis que TOPIX, KOSPI et KOSDAQ ont gagné.

Flux FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets de titres nationaux mardi, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux étaient à nouveau des acheteurs nets.

Niveaux de soutien et de résistance: Actuellement, Nifty trouve une résistance à 14 880 et seul un mouvement au-dessus de 14 900 ouvrirait une forte hausse pour les marchés, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. Il a ajouté que le soutien pour Nifty est placé à 14 600.

Comité de politique monétaire: Le MPC de RBI s’est réuni pour la première fois au cours de cet exercice le 5 avril et conclura sa réunion aujourd’hui. Les taux devraient rester inchangés et l’orientation politique pourrait rester accommodante alors que la RBI cherche à faciliter la reprise économique.

Inscription en bourse: Barbeque Nation fera son entrée en bourse aujourd’hui. L’introduction en bourse de Rs 452 crore a été entièrement souscrite par toutes les catégories d’investisseurs, les investisseurs de détail soumissionnant pour l’émission 13,13 fois leur quota.

