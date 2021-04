Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières 8 avril

Les indices mondiaux ont été mélangés avec le NASDAQ ayant fermé dans le rouge tandis que le S&P 500 et le Dow Jones ont fait un zoom avant. (Image: REUTERS)

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les indices boursiers de référence ont bondi hier, aidés par le premier comité de politique monétaire de la RBI pour l’exercice en cours. S&P BSE Sensex se situe désormais à 49 661 tandis que Nifty 50 se situe à 14 819. Jeudi matin, SGX Nifty se situait dans le vert, faisant allusion à un début d’écart pour les actions nationales. Les indices mondiaux ont été mélangés avec le NASDAQ ayant fermé dans le rouge tandis que le S&P 500 et le Dow Jones ont progressé. De même, les pairs Asain évoluaient dans des directions différentes pendant les premières heures du commerce. Hang Seng était en vert tandis que Shanghai Composite et TOPIX glissaient.

L’introduction en bourse de Macrotech Developers Limited a été souscrite à 26% le premier jour du processus d’appel d’offres. Jusqu’à présent, les investisseurs de détail ont soumissionné pour 15% de leur quote-part tandis que les investisseurs non institutionnels ont placé des offres pour seulement 11% de leur part. Les acheteurs institutionnels qualifiés ont été les plus actifs pour l’introduction en bourse, enchérissant pour 58% de la part qui leur était réservée. Alors que les salariés de la firme sont restés distants avec seulement 4% d’offres. Marctotech Developers cherche à lever Rs 2 500 crore du marché grâce à la question qui est des prix à Rs 483-486 chacun. Macrotech Developers, anciennement connu sous le nom de Lodha Developers, est l’un des plus grands promoteurs immobiliers en Inde.

