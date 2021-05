Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 10 mai

Les tendances sur SGX Nifty indiquaient également un démarrage rapide, en hausse de 136 points ou 0,92 pour cent à 14 996 sur la bourse de Singapour, selon les données sur le site Web de SGXNifty. Image: .

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir en territoire positif lundi, après avoir gagné près d’un pour cent la semaine précédente. Les tendances sur SGX Nifty indiquaient également un début d’écart, en hausse de 136 points ou 0,92 pour cent à 14 996 sur la bourse de Singapour, selon les données sur le site Web de SGX Nifty. Les pairs asiatiques ont été vus en hausse lors des premiers échanges lundi, les japonais Nikkei, Topix et Kospi sud-coréen ayant chacun augmenté de 1%. Les marchés boursiers en Chine étaient mitigés. Au cours de la semaine précédente à Wall Street, le Dow Jones Industrial a progressé de près de 3% et le S&P 500 a gagné plus de 1%. Alors que le Nasdaq Composite, très technologique, a chuté de 1,5%.

Après être restés acheteurs nets sur les marchés boursiers indiens pendant six mois consécutifs, les FPI sont devenus vendeurs nets en avril. Ils ont continué à retirer 5936 crore Rs des actions indiennes au cours de la première semaine de mai au milieu des inquiétudes concernant la deuxième vague intense d’infection à coronavirus et ses retombées sur l’économie. Les investisseurs étrangers avaient retiré 9 659 crores de Rs en avril après avoir injecté de l’argent au cours des six mois précédents, selon les données des dépositaires.

