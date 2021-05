Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 11 mai

Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 216 points ou 1,42% de moins à environ 14 775 niveaux à la Bourse de Singapour.

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 étaient en train de se livrer à une forte liquidation en ouverture mardi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 216 points ou 1,42% de moins à environ 14 775 niveaux à la Bourse de Singapour. Lors de la session précédente, BSE Sensex a terminé 0,60% plus haut à 49 502, tandis que l’indice Nifty 50 a bondi de 0,8% à 14 942, amenant le rallye à la quatrième séance consécutive. Pendant ce temps, les infections et les décès au COVID-19 en Inde ont atteint lundi près de records de dialyse avec 3,66 lakh de nouvelles infections et 3754 décès, comme le rapporte le ministère de la Santé. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient en début de séance mardi, après une chute nocturne des marchés boursiers américains. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 2,2 pour cent tandis que le Topix a glissé de 1,7 pour cent. Le Kospi sud-coréen a reculé de 1,4%. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,86%, tandis que le S&P 500 était en baisse de 0,01%. Le Nasdaq Composite a perdu 205,65 points, soit 1,50%, à 13 546,59.

L’agence de notation Crisil a déclaré lundi que le taux de croissance du PIB de l’Inde pourrait tomber à 8,2% au cours de l’exercice 2021-2022, en supposant que la deuxième vague de COVID-19 atteindra un nombre maximal de cas d’ici la fin juin. Plus tôt en avril, l’agence de notation avait projeté une croissance du PIB de l’Inde de 11 pour cent au cours de l’exercice 22. Le rapport a ajouté qu’au cas où les infections pandémiques COVID-19 atteindraient un nombre maximal de cas d’ici la fin mai, la croissance du PIB tomberait à environ 9,8%. Le rapport a ajouté que l’intensité de la deuxième vague d’infections au COVID-19 en Inde a été une surprise et hémorragie les infrastructures de santé du pays. Cela a rendu les verrouillages et les restrictions inévitables.

Lire la suite