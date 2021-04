Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 13 avril

Aujourd’hui, les actions TCS resteront au centre des préoccupations, après avoir signalé une hausse de 15% du bénéfice net en glissement annuel à Rs 9 246 crore au cours du trimestre janvier-mars. Image: .

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient une ouverture plate mardi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Lors de la session précédente, les indices principaux ont chuté de plus de 3% tandis que l’indice Bank Nifty a plongé de plus de 1 650 points. Le marché réagira aux chiffres de l’inflation IIP et IPC, qui ont été publiés lundi. Aujourd’hui, les actions TCS resteront au centre des préoccupations, après avoir signalé une hausse de 15% du bénéfice net en glissement annuel à Rs 9 246 crore au cours du trimestre janvier-mars. Le marché boursier asiatique se négociait principalement à la hausse, le Nikkei du Japon augmentant de près d’un pour cent. L’indice Topix a gagné plus d’un demi pour cent et le Kospi de la Corée du Sud a progressé de 0,7 pour cent. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, la moyenne industrielle du S&P 500 et du Dow Jones a terminé en baisse. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,16%, le S&P 500 de 0,02% et le Nasdaq Composite de 0,36%.

La contraction de la production industrielle s’est étendue à 3,6 pour cent en glissement annuel en février, contre 1,6 pour cent le mois précédent, tandis que l’inflation au détail en mars a atteint un sommet de quatre mois de 5,52 pour cent. Les biens intermédiaires, les biens primaires et les biens d’infrastructure – les segments qui ont mieux performé que les autres ces derniers mois – se sont contractés respectivement de 5,6%, 5,1% et 4,7% en février.

