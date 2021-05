Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 14 mai

Les pairs asiatiques ont été vus s’échanger dans le vert, le Nikkei 225 japonais progressant de 1,43%. Image: .

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 devaient ouvrir en territoire positif le dernier jour de la semaine, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 151 points ou 1,04 pour cent de plus à 14 659 à la Bourse de Singapour. Lors de la session précédente, BSE Sensex s’est terminé à 48 691, tandis que l’indice plus large Nifty 50 a dépassé 14 700 à la baisse pour s’établir à 14 696. Les participants au marché réagiront également aux chiffres de l’IIP et de l’IPC publiés mercredi après les heures de marché. La production industrielle de l’Inde a grimpé de 22,4 pour cent en mars, tandis que l’inflation au détail a glissé à un creux de trois mois à 4,29 pour cent en avril. Les pairs asiatiques ont été vus s’échanger dans le vert avec le Nikkei 225 du Japon en hausse de 1,43%. L’indice Topix a gagné 1,24 pour cent. Le Kospi sud-coréen a progressé de 0,78%. Lors de la séance nocturne à Wall Street, les principaux indices boursiers américains ont terminé en forte hausse. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 434 points, le S&P 500 a gagné 50 points et le Nasdaq Composite a ajouté 93 points.

Les actions d’introduction en bourse de PowerGrid Infrastructure Investment Trust (InvIT) devraient être cotées en bourse vendredi. La société a finalisé l’attribution des actions de l’introduction en bourse plus tôt cette semaine. L’émission publique a été souscrite 4,83 fois le dernier jour de l’abonnement. L’émission de Rs 7 735 crore a reçu des offres pour 205 unités de crore contre 42 unités de crore proposées. Il s’agit du premier fonds d’investissement dans les infrastructures (InvIT) du pays à être lancé par une entreprise du secteur public.

