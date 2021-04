Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 15 avril

Les marchés boursiers asiatiques se sont négociés de manière mitigée jeudi, le Nikkei 225 du Japon augmentant de 0,22%.

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence du marché boursier domestique BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir en territoire négatif jeudi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 128,50 points ou 0,87% de moins à 14 646,50 à la Bourse de Singapour. Lors de la session précédente de mardi, l’indice à 30 actions a bondi de 660 points ou 1,38% à 48 544,06, tandis que l’indice plus large Nifty 50 a bondi de 194 points ou 1,36% pour s’établir à 14 504,80. Les marchés boursiers asiatiques se sont négociés de manière mitigée jeudi, le Nikkei 225 du Japon augmentant de 0,22%. L’indice Topix a gagné plus d’un demi pour cent. Dans le commerce de nuit à Wall Street, les indices boursiers américains ont terminé mitigés. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,16% et le S&P 500 a perdu 0,41%. Le Nasdaq Composite a chuté de 1%.

Infosys a enregistré une augmentation de 17,1% en glissement annuel du bénéfice net à Rs 5 078 crore au cours du trimestre de janvier à mars. Les revenus ont augmenté de 13,08 pour cent à 26 311 crores de roupies sur un an et de 1,5 pour cent en séquentiel. Le chiffre d’affaires d’Infosys s’est élevé à 23267 crore Rs au cours du trimestre clos le 31 mars 2021 et à 25927 crore Rs au trimestre de décembre 2020. Pour l’ensemble de l’exercice 21, Infosys a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 5%. Le TCV (valeur totale du contrat) pour les transactions importantes pour l’exercice 21 a culminé à un sommet historique de 14,1 milliards de dollars, dont 66% de nouveaux montants nets

