Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 19 mai

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les marchés boursiers nationaux ont continué de progresser en franchissant des zones de résistance cruciales alors que les taureaux prennent le contrôle de Dalal Street. S&P BSE Sensex se situe actuellement à 50.193 tandis que l’indice Nifty 50 est placé à 15.108. Les actions automobiles et les métaux ainsi que certaines valeurs financières ont contribué au rallye. Cependant, la séquence gagnante pourrait prendre une pause mercredi matin. SGX Nifty a perdu 85 points pendant les premières heures de négociation, faisant allusion à une ouverture à la baisse de l’écart. Les indices mondiaux ont été négatifs, les indices boursiers de Wall Street ayant clôturé dans le rouge et les pairs asiatiques se déplaçant vers le sud.

La croissance du crédit auprès des banques et des sociétés financières non bancaires (NBFC) pourrait ralentir en Inde, les émissions de papier commercial ayant chuté sur une base annuelle en avril. Les données publiées par la Banque de réserve de l’Inde (RBI), ont montré que les émissions de CP étaient à hauteur de Rs 89,576 crore en avril 2021, contre Rs 1,33 lakh crore en avril 2020. Fait intéressant, avril 2020 a été un mois de verrouillage national, en contraste avec les plus petits verrouillages actuellement en vigueur dans les États. On pense que la deuxième vague, plus grave du coronavirus, entrave la croissance du crédit. Les analystes estiment que les banques et les NBFC se sont maintenant montrées prudentes quant au bien-être de leurs employés.