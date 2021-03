Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 19 mars

Vendredi, les pairs du marché boursier asiatique se négociaient dans le rouge au début des échanges, les investisseurs se méfiant des inquiétudes entourant l’inflation. Image: .

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient à nouveau une ouverture à la baisse vendredi, après avoir terminé dans le rouge pour les cinq séances de négociation consécutives. Les investisseurs ont perdu plus de Rs 8 crore de lakh en cinq jours de la chute du marché. La capitalisation boursière totale des sociétés cotées sur l’ESB a chuté de Rs 8,04 lakh crore à Rs 201,22 lakh crore au cours des cinq derniers jours en raison des rendements obligataires élevés et de la hausse des cas de COVID-19 à travers le pays. Vendredi, les pairs du marché boursier asiatique se négociaient dans le rouge au début des échanges, les investisseurs se méfiant des inquiétudes entourant l’inflation. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 0,6 pour cent tandis que l’indice Topix a baissé de 0,32 pour cent. Le Kospi sud-coréen a chuté de 0,84 pour cent. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, les principaux indices boursiers américains ont fini plus bas. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de près d’un demi pour cent, tandis que le S&P 500 a perdu 1,48 pour cent. Le Nasdaq Composite a chuté de plus de 3%.

La société de voyages en ligne Easy Trip Planners basée à Delhi devrait faire ses débuts en bourse le vendredi 19 mars 2021. L’émission publique de Rs 510 crore a été souscrite 160 fois avec des investisseurs non institutionnels souscrivant à leur part réservée 384 fois. L’émission a été vendue dans une fourchette de prix de Rs 186-187 par action.

