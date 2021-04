Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 1er avril

Tous les contrats d’expiration mensuels à compter du contrat d’expiration de juillet auront une taille de lot de 50. Image: .

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT: Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir en territoire positif le premier jour du nouvel exercice (FY 2021-22). Au cours de l’exercice précédent, l’indice de référence Sensex a bondi de 68% ou 20 040,66 points, évitant ainsi les perturbations liées au COVID. Alors que l’indice Nifty 50 a augmenté de 71% au cours de l’exercice 21. Les tendances sur SGX Nifty suggèrent que Nifty 50 récupérera 14 850 jeudi. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse au début des échanges avec le Nikkei 225 du Japon en hausse de 1,24 pour cent tandis que l’indice Topix gagnait 0,67 pour cent. Le Kospi sud-coréen a grimpé de 0,76%. Dans le commerce de nuit à Wall Street, le S & P500 et le Nasdaq ont clôturé plus haut. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,26%, le S&P 500 de 0,36% et le Nasdaq Composite de 1,54%.

Pendant ce temps, tous les contrats d’expiration mensuels à partir du contrat d’expiration de juillet auront une taille de lot de 50. Les contrats de juillet commenceront à être négociés à partir du 30 avril 2021. Cependant, selon une circulaire SEBI, les contrats d’avril, mai et juin continueront de se négocier. ont une taille de lot de 75. La circulaire indiquait également que la taille de lot de tous les contrats d’options à long terme Nifty existants (ayant une échéance supérieure à 3 mois) sera révisée de 75 à 50 après l’expiration des contrats de juin 2021 (soit le 25 juin, 2021).

