Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 22 avril

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les marchés boursiers nationaux reviennent aujourd’hui après une brève interruption. S&P BSE Sensex se situe actuellement à 47 705 tandis que le NSE Nifty à 50 actions est à 14 296. Jeudi, aux premières heures des échanges, SGX Nifty a progressé de plus de 100 points, laissant présager un début positif pour les marchés boursiers. Hier, les indices boursiers de Wall Street ont bondi pour clôturer avec des gains alors que le NASDAQ a bondi de plus de 1%. Les pairs asiatiques se négociaient principalement en vert. Hang Seng, Topix, Nikkei 225, KOSPI et KOSDAQ ont tous enregistré des gains tandis que Shanghai Composite se négociait à plat.

Alors que la deuxième vague de la pandémie de coronavirus fait des ravages dans tout le pays et perturbe les entreprises, Care Ratings a révisé à la baisse ses prévisions de croissance du PIB à 10,2% en 2021-22 par rapport à une projection antérieure de 10,7 à 10,9%. «Nous avons révisé nos prévisions de croissance du PIB pour FY22 car les conditions sous-jacentes ont changé rapidement au cours des 30 derniers jours environ. Il se situe maintenant à 10,2% », ont-ils déclaré. Auparavant, le 24 mars 2021, l’agence avait projeté une croissance du PIB comprise entre 11 et 11,2% sur la base d’une croissance de la VAB (valeur ajoutée brute) de 10,2%. Il s’agit de la troisième révision de la croissance de l’Inde faite par Care Ratings en un mois. Alors que le virus se propage, divers États ont annoncé des mesures de verrouillage dans les villes ou les districts, perturbant l’activité économique.

