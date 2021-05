Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 4 mai

Mardi matin, SGX Nifty a perdu 30 points, laissant entrevoir un début négatif pour les marchés boursiers nationaux. (Image: REUTERS)

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les indices de référence nationaux ont montré de la vigueur lundi et ont réduit les pertes d’ouverture pour terminer la journée à plat. Le S&P BSE Sensex se situe désormais à 48 718 points tandis que le NSE Nifty de 50 actions est placé à 14634. Les actions des métaux et des produits de grande consommation ont suscité l’intérêt des investisseurs, tandis que les actions bancaires ont subi des pertes. Mardi matin, SGX Nifty a perdu 30 points, laissant entrevoir un début négatif pour les marchés boursiers nationaux. Pendant ce temps, les signaux mondiaux étaient mitigés. Le NASDAQ a terminé dans le rouge tandis que le Dow Jones et le S&P 500 ont gagné. En Asie, KOSPI et KOSDAQ étaient en baisse dans le rouge tandis que Hang Seng se négociait en vert.

La deuxième vague de la pandémie de coronavirus et les freins qui en résultent ont poussé le taux de chômage de l’Inde à un sommet de quatre mois de 7,97%, selon les données compilées par le Center for Monitoring Indian Economy (CMIE). La flambée du taux de chômage a été observée à la fois dans les zones urbaines et rurales. Alors que le taux de chômage dans les régions urbaines était de 9,78%, le plus élevé en huit mois, dans les régions rurales, il était de 7,13%, un sommet de quatre mois. Les données du CMIE ont montré que 43,8 millions de personnes en Inde étaient au chômage et disposées à travailler.

