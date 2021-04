Partager le marché aujourd’hui LIVE | Sensex, Nifty, BSE, NSE, cours des actions, mises à jour boursières du 5 avril

SGX Nifty a perdu 80 points, suggérant un début de transaction en sourdine. (Image: REUTERS)

Partagez les nouvelles du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours de l’action EN DIRECT: Les indices de référence nationaux pourraient démarrer la première séance de négociation de la semaine en territoire négatif. SGX Nifty a perdu 80 points, suggérant un début de transaction en sourdine. S&P BSE Sensex se situe actuellement à 50 029 points tandis que le Nifty 50 plus large est à 14 867 après avoir bondi au cours de la semaine précédente écourtée par les vacances. Les pairs asiatiques ont progressé dans le vert avec TOPIX et KOSPI gagnant tous les deux au cours des premières heures d’échanges. Les marchés boursiers chinois et Hong Kong sont restés fermés à la négociation.

L’Inde étant témoin de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, les perspectives de croissance de l’économie restent intactes. Nomura a déclaré que sa projection de référence pour la croissance du PIB de l’exercice 22 est de 13,5% sur un an, contre une estimation de -7,4% pour l’exercice 21. Nomura a déclaré que la deuxième vague atteint les données à haute fréquence telles que la mobilité et le trafic, en particulier dans l’état le plus touché du Maharashtra. «À notre avis, étant donné que la deuxième vague n’a commencé que vers la fin du mois de mars et que l’économie s’est normalisée rapidement en janvier et février, il est peu probable que la deuxième vague ait un impact majeur sur la croissance du PIB au premier trimestre, et notre estimation de 1,0% sur -année semble raisonnable », indique le rapport. Cependant, une deuxième vague prolongée avec des restrictions accrues, selon Nomura, pourrait avoir un impact sur les chiffres du T2.

